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    20 Nisan 2018, Cuma

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

    Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Süper Lig ekiplerinden Kulüp Başkanı , futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.

    Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı , ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.

    Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.



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