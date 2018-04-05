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    05 Nisan 2018, Perşembe

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Yeni Malatyaspor'da hedef ilk 5

    Yeni Malatyasporda hedef ilk 5
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu müsabakayı kazanarak ligi ilk 5 takım arasında tamamlamak istiyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının Malatya'daki hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

    Saat 14.00'de Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Godson Azubuike katılmadı. Azubuike'nin yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

    Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul'a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç'in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

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