Başakşehir-Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk adayı Başakşehir, Y.Malatyaspor'u saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in 11'i : Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Arda, Elia, Adebayor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.

Kritik mücadele; Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 3.5 yıl yardımcılığını yapan ve ilk devrenin başlarında Y.Malatya'nın başına geçen Erol Bulut'la Başakşehir'de ilk kez puan savaşı vermesine de sahne olacak. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta G.Birliği'ni mağlup ederek son veren sarı- kırmızılılar ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2-0'lık sonuçla kazanmıştı.

İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir son iki maçında gol yemedi ve 26 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Tek mağlubiyetini ise Fenerbahçe karşısında aldı. Yeni Malatyaspor ise bu sezon deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle bu süreci tamamlayan Erol Bulut'un ekibi, 12 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.



CLICHY VE CAIÇARA DÖNÜYOR



Medipol Başakşehir'in iki beki Clichy ve Caiçara, sarı kart cezalısı oldukları için oynayamadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuştular. Sakatlığı devam eden Mossoro ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.



EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK



Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'da herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Erol Bulut'un sahaya sürdüğü ilk 11 ise şu şekilde: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.



ADEBAYOR VE MAHMUT, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SINIRDA



Başakşehir'in iki önemli ismi Adebayor ve Mahmut, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 29'uncu haftada şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçlardan biri olan Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacaklar. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Adem Büyük ve Emanuel Dening'in 3 sarı kartı bulunuyor.



ADEBAYOR MU, BOUTAIB Mİ?



Süper Lig'de 2'nci sırada bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi en önemli isimleri Edin Visca ve Emmanuel Adebayor olacak. 3 haftadır suskun olan Adebayor'un 12 golü bulunurken, Visca da takımına 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise en formda isim 12 gollü forvet oyuncusu Khalid Boutaib.



AVCI'NIN RAKİBİ BULUT



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta olduğu gibi yine eski yardımcı antrenörüne karşı puan mücadelesi verecek. Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör olarak görev almaya başlayan Erol Bulut, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Avcı'dan rövanşı alma peşinde olacak.