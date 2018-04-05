Malatyadan Başakşehire gözdağı

Adem ve Gilberto, Başakşehir’e “Karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak” diye meydan okudu

Gençlerbirliği zaferiyle rahat bir nefes alan Yeni Malatyaspor, şampiyonluk yarışı yapan Medipol Başakşehir'e bileniyor. Sarı-kırmızılıların gol umutları Adem Büyük ve Gilberto, yarın güçlü rakipleri karşısında İstanbul'dan puanla döneceklerinin sözünü verdi. 30 yaşındaki milli golcü, "Başakşehir şimdi rahatladığımızı düşünüyor olabilir. Ama karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Çünkü biz oraya kesinlikle puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz ama sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım. Kazanamıyorsanız da kaybetmememiz bizim için moral ve öz güveni gelecek haftalara taşımak için çok önemli" ifadelerini kullandı

Başakşehir maçında kazanmaları halinde hedeflerinin bambaşka olacağını vurgulayan Adem Büyük, "44 puan değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Çünkü takımıma inanıyorum, taraftarımıza da inanıyorum. Bize çok büyük destek veriyorlar. Umarım desteklerini bizden esirgemezler" diye iddialı konuştu.

GOLLERİM DEVAM EDECEK

Devre arasında Malatya'ya gelen Gilberto, G.Birliği maçında attığı 2 golle siftah yaptı. Formunu bulduğunu belirten 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor, "Buraya gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşüyordum. Tabii ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum" dedi.

SAKATLIK ŞOKU!

Malatya'da, G.Birliği maçında sakatlanan 12 golle takımın en skoreri Boutaib ve orta sahanın dinamosu Azubuike'nin durumu teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanlara çıkamayan ikilinin bugünkü antrenmanda yer alacağı ve son durumlarına bakılacağı belirtildi.