20 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Milli voleybolcu Hande Baladın A Spor'a konuştu! "Amacımız Türk kadınının gücünü göstermek"
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başarılı oyuncularından Hande Baladın, Voleybol Federasyonu ve TSYD'nin düzenlemiş olduğu voleybol gecesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baladın, "Voleybolla dolu bir yaz oldu. Aldığımız başarılarla ülkede bir çok şeyin değiştiğini fark ettik. Bizim amacımız Türk kadının gücünü gösterebilmekti. Daha çok başındayız bu takımla çok güzel başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
20.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi
- A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi
- Beşiktaş'ta Atiba kararı! A. Demirspor maçında...
- Mehmet Özcan: "Fatih Terim, Alanyaspor Maçında Oyuna Doğru Müdahale Edemedi" / A Spor /Son Sayfa
- "Berisha Fenerbahçe'nin golcüsü değil"
- Osman Çakmak: Her şey bu vatan için
- Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"
- Ergin Aslan: "İkinci Yarı Çok Net Bir Beşiktaş Üstünlüğü Vardı!" / A Spor / Spor Ajansı / 19.09.2021
- Mehmet Özcan: "Fatih Terim, Alanyaspor Maçında Oyuna Doğru Müdahale Edemedi" / A Spor /Son Sayfa
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...