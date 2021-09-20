Son dakika spor haberi: Milli voleybolcu Hande Baladın A Spor'a konuştu! "Amacımız Türk kadınının gücünü göstermek"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başarılı oyuncularından Hande Baladın, Voleybol Federasyonu ve TSYD'nin düzenlemiş olduğu voleybol gecesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baladın, "Voleybolla dolu bir yaz oldu. Aldığımız başarılarla ülkede bir çok şeyin değiştiğini fark ettik. Bizim amacımız Türk kadının gücünü gösterebilmekti. Daha çok başındayız bu takımla çok güzel başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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