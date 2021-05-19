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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Dündar A Spor'a konuştu! "Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Dündar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Dündar, "Çok iyi çalışıyoruz, keyifli bir ortam var. Bu yaz voleybolla geçecek. Milletler Ligi'nde güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
19.05.2021
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