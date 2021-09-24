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'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın olimpiyatlara uzanan başarı yolculuğunu anlatan "Filenin Sultanları: Sebat" belgeselinin galası yapıldı. Milli Kadın Voleybolcu Hande Baladın, "Yaşadığımız güzel anıları tekrar hatırlamak çok keyifliydi. Belgeseli izlerken duygulandım diyebilirim." dedi. Bir diğer Milli Kadın Voleybolcu Simge Aköz ise "Belgesel kendimizi değerli hissettirdi. Biz öncelikle herkesin tanık olmadığı uzun yollardan geçerek bu başarıları elde ediyoruz." açıklamalarında bulundu. | Spor haberi
24.09.2021
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