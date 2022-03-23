Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası ile İstanbul'a geldi! Hande Baladın A Spor'a konuştu
CEV Kupası finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde yine 3-1 kazanan Eczacıbaşı Dynavit şampiyonluğa ulaşmıştı. Eczacıbaşı Dynavit takımı kupa ile İstanbul'a geldi. Takımın yıldız isimlerinden Hande Baladın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baladın, "2018'den sonra bu kupayı ülkemize getirmek çok önemliydi. CEV kupasını kazanmak istiyorduk. Şimdi önümüzde lig maçları var. Sahada savaşarak önümüzdeki hedeflerine kazanmak istiyoruz." dedi.
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