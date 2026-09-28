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Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!
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Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi konuştu.

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