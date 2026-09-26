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İtalya 0-2 Belçika (MAÇ ÖZETİ)
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İtalya 0-2 Belçika (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın özeti...

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