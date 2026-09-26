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GOL | Çekya 1-1 Hırvatistan
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GOL | Çekya 1-1 Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3 ilk maçında Çekya, Hırvatistan karşısında Adam Karabec'in 54. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

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GOL | Çekya 0-1 Hırvatistan
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GOL | Çekya 0-1 Hırvatistan

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