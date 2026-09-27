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Arnavutluk 2-0 Belarus (MAÇ ÖZETİ)
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Arnavutluk 2-0 Belarus (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın özeti...

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