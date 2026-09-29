CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Alessandro Bastoni: Zorlu bir rakibe karşı oynadık ve kazandık!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Alessandro Bastoni: Zorlu bir rakibe karşı oynadık ve kazandık!

A Milli Takımımızın İtalya'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından İtalya'da Alessandro Bastoni, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Önceki Video
Merih Demiral: Halkımızdan özür diliyoruz
Merih Demiral: Halkımızdan özür diliyoruz
Mancini: Oyundan düşmemize rağmen takımım reaksiyon gösterdi!
Sonraki Video
Mancini: Oyundan düşmemize rağmen takımım reaksiyon gösterdi!

Son 24 Saat