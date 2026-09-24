Rabiot: Türkiye'de çok sıcak bir futbol ortamı var, atmosfere hazırlandık!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fransa'da Adrien Rabiot açıklamalarda bulundu. Rabiot, "Türk takımlarını biliyorum. Milli takımı biliyorum ve tanıyorum. Türkiye'de çok sıcak bir futbol ortamı var. Atmosfere hazırlandık. Ancak biz profesyonel oyuncularız. Amacımız rahat bir şekilde oynamak. Merih Demiral benim arkadaşım. Umarım maçta sahada birlikte oynarız. Onu görmekten çok mutlu olurum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri