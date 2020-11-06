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Rıza Çalımbay Sivasspor - Qarabağ maçı sonrası konuştu! "Türkiye ve Sivasspor için kazanmak önemliydi"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Qarabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "Hem Türkiye hem de Sivasspor için kazanmak çok önemliydi. Grupta her maç gol attık, sıkıntı yaşamadık." dedi.
06.11.2020
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UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, gruptaki 3. maçında sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı 2-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, hem Türkiye hem de Sivasspor için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HEM TÜRKİYE HEM DE SİVASSPOR İÇİN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

"Hem Türkiye hem de Sivasspor için kazanmak çok önemliydi. Grupta her maç gol attık, sıkıntı yaşamadık. Bu maça iyi konsantre olduk. Sonlara doğru yorgunluk ortaya çıktı."

"BU TEMPO YORUCU OLUYOR"

"5 günde 2 maç yaptık. Yarın ve diğer gün hafif antrenman yapacağız sonra Galatasaray maçı. Bu tempo yorucu oluyor."

"GALATASARAY MAÇINDA SONRA ARA İYİ GELECEK"

"Biz tam kadro olsaydık, Villarreal maçı da bambaşka olurdu. Galatasaray maçında sonra ara bize iyi gelecek. İki günde bir maç yapmak kolay değil, zaman zaman istemediğimiz şeyler oluyor. 21 oyuncu yazdık, kadroya sakatlar yerine ek de yapamıyoruz."

"DEPLASMANDA HERKESİ YENEBİLİRİZ"

"Bize gelen herkes kapanıyor, o yüzden biz de kapandık. Deplasmanda çok iyiyiz. Deplasmanda herkesi yenebiliriz. Villarreal maçı da belli olmaz. Tek UEFA olsa sorun çıkmaz da hem lig hem Avrupa sıkıntılı oluyor."

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