Rıza Çalımbay: Ülke puanına önem veriyoruz
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında karşılaştığı Karabağ'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Çalımbay'ın açıklamaları:
"KALECİLERE BİLE FORMA YAPTIRDIK"
Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum. İnanın kimseye söyleyemedik, kalecilere bile forma yaptırdık, o kadar eksiktik, oyuna alabilirdik. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. 3. golü attıktan sonra baskı yedik ama iyi atlattık. Türkiye için de kazanmamız gerekiyordu puan açısından. Grup artık bize de bağlı. Arkadaşlarla gurur duyuyorum, bu kadar yokluğa rağmen çok iyi oynadılar. Ali'ye de, Samassa'ya da forma yaptırdık. Orta sahamız hiç yoktu. Maçın 20. dakikasında Robin de çıkınca, daha kötü durumda kaldık, Isaac'i de oyuna alınca kimse kalmadı."
"TEK KORKUMUZ SAKATLIK VE LİG MAÇI OYNAMAMIZ"
"Villarreal ile en zor maçımızı oynayacağız, o maça ayrı bir şekilde çıkacağız. Bizim tek korkumuz sakatlık ve lig maçı oynamamız. Lig maçından 2 gün sonra önemli bir maç oynayacağız, hangisinde kim oynayacak? Yatabare'yi inşallah Göztepe maçına ve Villarreal maçına yetiştireceğiz. Birkaç kişi daha olabilir, iki maçı da götürmek çok zor oluyor. Ondan sonra zaten Trabzon'a gidiyoruz, çok zor. Bu ligin 21 takım olması, bu sezon için çok ağır. Başka zaman olsa 25-30 takım olsu, Ağustos'ta bitirelim ama şimdi Mayıs 15'e kadar bitmek zorunda, sıkıştırdıkça sıkıştıracaklar. Gruptan çıkınca daha da sıkışacak. Zor bir sezon yaşıyoruz, inşallah hayırlısıyla bitireceğiz."
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