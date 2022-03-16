Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Xavi'den açıklamalar! "Çok zor bir atmosfer olacak"
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da teknik direktör Xavi, basın toplantısı düzenledi. İspanyol çalıştırıcı, Nef Stadyumu'nda çok zor bir atmosferin olacağını söyledi. (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:22
Xavi: Çok zor bir atmosfer olacak 16 Mart 2022 | 12:00
13:26
Aubameyang'dan Galatasaraylı yıldıza övgü! 16 Mart 2022 | 12:00
01:42
Barça'dan G.Saray paylaşımı! 15 Mart 2022 | 12:00
01:01
Barça maçında kimler oynayacak? Torrent'in kararı... 15 Mart 2022 | 12:00
00:38
Kalelioğlu'nu o sözlerle eleştirdi! "2 haftada dili açıldı" 15 Mart 2022 | 12:00
01:01
İşte Aslan'da avantajlı skorun mimarları! 11 Mart 2022 | 12:00
01:39
Aslan Barça'ya ders verdi! İşte o detay.. 11 Mart 2022 | 12:00
00:28
Barca deplasmanında Kerem sözleri! "İlk yarıyı..." 10 Mart 2022 | 12:00