Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan Gomis'e büyük övgü!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçın 0-0 eşitlikle geçildiği eşleşmede, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Aubameyang açıklamalarda bulundu. "Gomis çok iyi bir forvet" diyen dünyaca ünlü yıldız isim, "Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok motiveyiz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:22
Xavi: Çok zor bir atmosfer olacak 16 Mart 2022 | 12:00
13:26
Aubameyang'dan Galatasaraylı yıldıza övgü! 16 Mart 2022 | 12:00
01:42
Barça'dan G.Saray paylaşımı! 15 Mart 2022 | 12:00
01:01
Barça maçında kimler oynayacak? Torrent'in kararı... 15 Mart 2022 | 12:00
00:38
Kalelioğlu'nu o sözlerle eleştirdi! "2 haftada dili açıldı" 15 Mart 2022 | 12:00
01:01
İşte Aslan'da avantajlı skorun mimarları! 11 Mart 2022 | 12:00
01:39
Aslan Barça'ya ders verdi! İşte o detay.. 11 Mart 2022 | 12:00
00:28
Barca deplasmanında Kerem sözleri! "İlk yarıyı..." 10 Mart 2022 | 12:00