Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kura çekimini değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Sivasspor, Malmö-Dudelange maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Kura çekimi sonrası kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Çalımbay'ın o sözleri...
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