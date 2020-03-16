16 Mart 2020, Pazartesi
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Zirvedeki dev maçta kazanan yok
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...
16.03.2020
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