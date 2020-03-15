15 Mart 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor - Başakşehir maçına dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar." ifadelerini kullandı.
15.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 15/03/2020
- Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
- Taraftarlardan koronavirüs önlemi! Öyle bir şey yaptılar ki...
- Galatasaray kafilesi stada doğru hareket etti
- Son Sayfa - 14/03/2020
- Taraftarlardan koronavirüs önlemi! Öyle bir şey yaptılar ki...
- F.Bahçeli futbolculara sert gönderme: Beyaz tişört giysinler!
- Medipol Başakşehir kafilesi stada ulaştı
- Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...