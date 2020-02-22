22 Şubat 2020, Cumartesi

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İki takım da Vodafone Park'a ulaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş ve Trabzonspor stada giriş yaptı.
22.02.2020

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