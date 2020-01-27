27 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Zeki Uzundurukan: Sayın Ali Koç'un Trabzonspor Kulübü ve şehriyle derdi ne!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı. TFF, erteleme kararının kendilerinin verdiğini açıkladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "TFF'nin yaptığı açıklamanın daha dolu olmasını beklerdim" diyen Uzundurukan; "Federasyonun Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de Fenerbahçe Kulübü'ne de, Türkiye can derdine düşmüşken, 82 milyon seferber olmuşken, siz kalkmış 3 puan derdine düşmüşsünüz, kesin sesinizi demesi lazımdı." ifadelerini kullandı ve ekledi: "Sayın Ali Koç'un Trabzon Kulübü ve şehriyle alıp veremediği ne?"
27.01.2020

Uzundurukan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"TRABZONSPOR CENAZE EVİNDE DÜĞÜN YAPMAZ"

"Yeni Malatyaspor da Fenerbahçe de Trabzonspor cenaze evinde düğün yapsın istiyorlar. Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz bu kadar onursuz bir kulüp değil. Gerekirse müzesindeki bütün kupaları da 1 can için feda eder. 3 puandan daha ötesini yapar."

"SAYIN ALİ KOÇ'UN TRABZON KULÜBÜYLE ALIP VEREMEDİĞİ NE?"

"Fenerbahçe'ye ne oluyor? Antalya'da Ali Koç'un basın toplantısının 3'te 2'sini Trabzon'a ayırmıştı. Eleştiri yaptı, yerden yere vurmaya çalıştı. Sayın Ali Koç'un Trabzonspor Kulübü'yle alıp veremediği ne Allah aşkına? Trabzonspor'la Fenerbahçe taraftarları arasında dostluk tohumları ekilmişken, yönetim Fenerbahçe taraftarlarını ve bütün yönetimi davet etmeyi düşünürken bu açıklamayı neden yaptı? Neden Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki dostluğu yıkmaya çalışıyor Sayın Ali Koç bunu sormak istiyorum. Trabzonspor ile Trabzon şehriyle Sayın Ali Koç'un alıp veremediği ne bunu bilmek lazım.

Sayın Ali Koç'un Trabzon Kulübü ve şehriyle derdi ne! "Sayın Ali Koç'un Trabzon Kulübü ve şehriyle derdi ne!" 27.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Lanet olsun öyle 3 puana Ahmet Ağaoğlu: Lanet olsun öyle 3 puana 26.01.2020
Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelendi Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelendi 26.01.2020
Trabzonspor'un Soumaoro ısrarı Trabzonspor'un Soumaoro ısrarı 25.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor Denizlispor'a konuk oluyor Trabzonspor Denizlispor'a konuk oluyor 23.01.2020
Fırtına Sörloth ve Nwakaeme ile coştu Fırtına Sörloth ve Nwakaeme ile coştu 21.01.2020
Trabzonspor'dan teknik heyete takviye Trabzonspor'dan teknik heyete takviye 21.01.2020
Bilal Başacıkoğlu an meselesi Bilal Başacıkoğlu an meselesi 21.01.2020
Trabzonspor'dan teknik heyete takviye Trabzonspor'dan teknik heyete takviye 20.01.2020
Bilal Başacıkoğlu an meselesi Bilal Başacıkoğlu an meselesi 20.01.2020
Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz 20.01.2020
Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum 20.01.2020
Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Fırtına gözünü 3 puana dikti Fırtına gözünü 3 puana dikti 19.01.2020
Trabzonspor'da stoper harekatı Trabzonspor'da stoper harekatı 18.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı
Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
Göztepe'de büyük coşku! İzmir sarı kırmızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör