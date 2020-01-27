Zeki Uzundurukan: Sayın Ali Koç'un Trabzonspor Kulübü ve şehriyle derdi ne!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı. TFF, erteleme kararının kendilerinin verdiğini açıkladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "TFF'nin yaptığı açıklamanın daha dolu olmasını beklerdim" diyen Uzundurukan; "Federasyonun Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de Fenerbahçe Kulübü'ne de, Türkiye can derdine düşmüşken, 82 milyon seferber olmuşken, siz kalkmış 3 puan derdine düşmüşsünüz, kesin sesinizi demesi lazımdı." ifadelerini kullandı ve ekledi: "Sayın Ali Koç'un Trabzon Kulübü ve şehriyle alıp veremediği ne?"

Uzundurukan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"TRABZONSPOR CENAZE EVİNDE DÜĞÜN YAPMAZ"

"Yeni Malatyaspor da Fenerbahçe de Trabzonspor cenaze evinde düğün yapsın istiyorlar. Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz bu kadar onursuz bir kulüp değil. Gerekirse müzesindeki bütün kupaları da 1 can için feda eder. 3 puandan daha ötesini yapar."

"SAYIN ALİ KOÇ'UN TRABZON KULÜBÜYLE ALIP VEREMEDİĞİ NE?"

"Fenerbahçe'ye ne oluyor? Antalya'da Ali Koç'un basın toplantısının 3'te 2'sini Trabzon'a ayırmıştı. Eleştiri yaptı, yerden yere vurmaya çalıştı. Sayın Ali Koç'un Trabzonspor Kulübü'yle alıp veremediği ne Allah aşkına? Trabzonspor'la Fenerbahçe taraftarları arasında dostluk tohumları ekilmişken, yönetim Fenerbahçe taraftarlarını ve bütün yönetimi davet etmeyi düşünürken bu açıklamayı neden yaptı? Neden Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki dostluğu yıkmaya çalışıyor Sayın Ali Koç bunu sormak istiyorum. Trabzonspor ile Trabzon şehriyle Sayın Ali Koç'un alıp veremediği ne bunu bilmek lazım.