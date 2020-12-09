Yunus Emre Sel: Trabzonspor'da gelecek gidecek oyunculara Kayserispor maçının ardından karar verilecek

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'daki son gelişmeleri aktardı. Sel, "Trabzonspor'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kadro derinliğinin devre arasında geliştirilmesi konusunda teknik heyet ve yönetim kurulu hem fikir oldu. Gelecek gidecek oyuncuların kararı Kayserispor maçının ardından verilecek." dedi.

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