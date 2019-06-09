09 Haziran 2019, Pazar

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Taylan Antalyalı Trabzonspor'a doğru

Trabzonspor, Galatasaray ve​ Beşiktaş'ın da istediği Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı.
09.06.2019

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