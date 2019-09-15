15 Eylül 2019, Pazar
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"Yüreğiniz varsa beni mahkemeye verin"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hukuk Kurulunun sportmenlik dışı hareketten gönderdiği oyuncunun ettiği küfürleri ben etsem ne yaparsınız? Yüreğiniz varsa beni mahkemeye verin." ifadelerini kullandı.
15.09.2019
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