15 Eylül 2019, Pazar

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Reha Kapsal: Trabzonspor'un gol yeme sıkıntısı var

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Trabzonspor'un geçen seneden beri gol yeme sıkıntısı var. Trabzonspor topu kaybettiğinde en geniş alanda yakalanan birinci takım. Takım boyu en uzun takımlardan biri. Takımda ileri gelen geriye gidemiyor, geri gelen ileriye gidemiyor. Takım bütünlüğü yok. ifadelerini kullandı.
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