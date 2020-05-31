Yunus Emre Sel: Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok

Trabzonspor Pereira'nın sözleşmesini uzatırken, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin ise opsiyonlarını kullanmıştı. Bordo-mavililerde son gelişmeleri ve oyuncuların sakatlık durumlarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok, Novak'ın menajerinin başka takımlarla temasta olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABONE OL