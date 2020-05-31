31 Mayıs 2020, Pazar

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Trabzonspor hedefe kilitlendi

Trabzonspor Süper Lig'in yeniden başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, sezonu şampiyon tamamlamanın hesabını yapıyor.
31.05.2020
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