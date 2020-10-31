Yunus Emre Sel: Eddie Newton oyuncularla vedalaştı

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son detayları aktardı. Sel, "Newton bugün gerçekleşmesi gereken 10.30 antrenmanını iptal etti ve oyuncularla vedalaştı" dedi.

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