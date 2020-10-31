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Hayri Beşer: Newton Trabzonspor için tam bir hayal kırıklığı | Son dakika Trabzonspor haberleri...

A Spor yorumcusu Hayri Beşer 'Spor Ajansı' programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Beşer, "Trabzonspor Kasımpaşa karşısında yetersiz kaldı. Newton Trabzonspor için tam bir hayal kırıklığı" dedi.
31.10.2020
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