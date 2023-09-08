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Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe İstanbul’a geldi!

Trabzonspor yeni transferi Nicolas Pepe'ye kavuştu. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu İstanbul'a iniş yaptı. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

08 Eylül 2023 | 09:45
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