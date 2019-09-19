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Ünal Karaman'dan Sturridge açıklaması!

Ünal Karaman, “Gruptaki ilk maçımızı oynadık. Tabii ki iyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk. Maalesef başaramadık, üzgünüz ama hayat devam ediyor. Kendi adımıza hazırlığımızı yapıp önümüzdeki müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız” dedi.
19.09.2019

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakat oyuncuların hücum çeşitliliklerini azalttığını ifade eden Karaman, "Şimdi bir takımı oluşturan farklı karakterler vardır. Herkes kendi işini yapar ve ortaya bir futbol gerçeği çıkar. Bu gerçek içerisinde sizi ileriye taşıyabilecek en azından üç tane oyuncuyu kaybedince tabii ki bir çok şey değişiyor. Şu anda geçen seneki kadromuzdan 4 oyuncudan mahrumuz. Bunlar toplu topsuz süratli oyunculardı. Bu şekilde kaleye çok daha hızlı gidiyorduk. Belli yaşa kadar bir karakter oluşturmuş oyuncuyu farklı bir karaktere büründüremezsiniz. Sakatlıkların sezon başında olabileceğini düşünerek yapılan transferler bunun içindir. Bu durum hücum çeşitliliğimizi azaltıyor. Bu oyun karakteri bunu çıkartır. Bu oyun içerisinde bizi sonuca getirecek şeyler nasıl çıkar, bunun çalışmasını yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİRAZ DAHA SIKICI BİR OYUN OYNAYACAĞIZ AMA SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Oyun karakterlerinde küçük değişiklikler yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Ünal Karaman, "Çok fazla seçeneğimiz yok. Alt taraftan 2-3 oyuncu katılımıyla sayımızı arttıracağız. Biraz daha sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuç almaya çalışacağız. Oyun karakterimizde küçük değişiklikler yapmak durumundayız. Bir oyuncunun hızı yoksa ona 1 ayda hız kazandıramazsınız. Kısa dönem içerisinde Abdülkadir ve Ekuban'ın eksikliği, orta saha performansımızı da etkiledi. Ön tarafta dripling yapan oyuncu eksikliği olunca giden-gelen bir oyun ortaya çıkıyor. Küçük düzenlemelerle, organizasyonlarla, geçen seneki oyundan geride olacak olsak da ilerlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR TAKIM İÇERİSİNDE HER ŞEY ORANTILI OLMALIDIR"

Nwakaeme'nin performansındaki düşüş üzerine sorulan bir soruya ise Ünal Karaman şu cevabı verdi: "Bir oyuncunun özelliği başka özellikteki oyuncularla birleşince anlam kazanır. Takım olmak böyle bir şey. Bir takım kurgusu içerisinde neler olacağını bilirsiniz. Her şey orantılı olmalıdır. Bizim oyun kimyamız içerisinde Nwakaeme'nin aktivitelerini sonlandırabilecek oyuncular vardı. Ekuban, Abdülkadir böyle oyunculardı. Anlarsanız böyle, anlamazsanız 'hoca çalıştıramıyor' dersiniz. Arkadaşlar, takım farklı özellikli oyuncularla birleşirse takım olur. Biz şu anda bunun sıkıntısını çekiyoruz, her şey bu kadar basit"

Ünal Karaman, Daniel Sturridge'in çalışması gerektiğini ifade ederek, "Biraz daha çalışması ve güçlenmesi lazım. Eksik olduğunu görüyoruz" dedi.

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