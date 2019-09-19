Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi paylaşımı: Hazırız!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Getafe maçı öncesi resmi Twitter hesabından video paylaştı. Bordo-mavililerin paylaştığı video kısa sürede binlerce taraftar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Trabzonspor sosyal medyadaki başarısına bir yenisini daha ekledi.

Keşan desenli forma tanıtımıyla adını dünyaya duyuran Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi konseptli bir video paylaşıldı.

Bordo-mavililerin resmi Twitter hesabından paylaşılan video kısa zamanda binlerce taraftar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Trabzonspor paylaşımında "Bu güzel oyunun her anından zevk almak için Trabzon hazır, biz hazırız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi paylaşımında gruptaki rakibi olan Basel, Krasnodar ve Getafe'yi de etiketledi.

4 YIL ARADAN SONRA YENİDEN AVRUPA'DA

Geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği kısıtlı kadrosuyla başarılı bir performans sergileyerek Avrupa Liginde mücadele etmeye hak kazanan Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra bir Avrupa maçına çıkacak.

İspanyol ekibi Getafe ile Madrid'de karşılaşacak olan bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yususf Sarı ve Ivanildo Fernandes forma giyemeyecek.