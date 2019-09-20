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Trabzonsporlu taraftarlardan Ünal Karaman'a destek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer sabaha karşı yurda dönüş yaptı. Sabahın erken saatlerinde havalimanında toplanan taraftarlar Ünal Karaman'a pankart açarak destek verdi.
20.09.2019

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü.

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05:30 sıralarında Trabzon hava alanına inen bordo-mavili kafile daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.

Ünal Karaman'a destek Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. "Yan yana olacağız da" pankartı açan taraftarlar meş'alelerle Karaman ve takımı karşılarken, Sezen Aksu'nun 'Bir çocuk sevdim" şarkısı eşliğinde tezahüratlar da bulundular.

ÜNAL KARAMAN'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakat oyuncuların hücum çeşitliliklerini azalttığını ifade eden Karaman, "Şimdi bir takımı oluşturan farklı karakterler vardır. Herkes kendi işini yapar ve ortaya bir futbol gerçeği çıkar. Bu gerçek içerisinde sizi ileriye taşıyabilecek en azından üç tane oyuncuyu kaybedince tabii ki bir çok şey değişiyor. Şu anda geçen seneki kadromuzdan 4 oyuncudan mahrumuz. Bunlar toplu topsuz süratli oyunculardı. Bu şekilde kaleye çok daha hızlı gidiyorduk. Belli yaşa kadar bir karakter oluşturmuş oyuncuyu farklı bir karaktere büründüremezsiniz. Sakatlıkların sezon başında olabileceğini düşünerek yapılan transferler bunun içindir. Bu durum hücum çeşitliliğimizi azaltıyor. Bu oyun karakteri bunu çıkartır. Bu oyun içerisinde bizi sonuca getirecek şeyler nasıl çıkar, bunun çalışmasını yapacağız" şeklinde konuştu.

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