28 Eylül 2019, Cumartesi

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"Ünal Karaman'a inancımız tam"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'a inancının tam olduğunu söyledi. Ağaoğlu, ligde zirve yarışının gerisinde kalmayacaklarını ifade etti.
28.09.2019

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