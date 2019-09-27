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Sosa ve Novak'tan yeşil ışık

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak'la yeni sözleşme imzalayan ​Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hüseyin türkmen ve Arda ​Karabulut'a yeni teklif sunan bordo mavili yönetimin gündeminde Jose Sosa, Novak ve Pereira var.
27.09.2019

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 3 futbolcunun takımda kalması için çalışmalara başladı.

Sosa ve Novak'ın sözleşme uzatmak için yapılacak görüşme önerisini kabul ederken, İki futbolcuya sunulacak önerinin en üst seviyede olacağı öğrenildi.

Pereira'nın ise yapılan teklife henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin iç transfer görüşmelerini devre arasına kadar sonuçlandırmak istediği belirtildi.

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