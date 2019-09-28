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Karaman tecrübeye güveniyor

Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Teknik Direktör Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme ve Pereira gibi tecrübeli oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi.
28.09.2019

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman Beşiktaş maçı öncesi farklı arayışlara gitti...

Karaman; başta Sosa, Nwakaeme ve Pereira olmak üzere tecrübeli oyunculardan, Beşiktaş mücadelesinde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

Sakat oyuncuların henüz iyileşmemesi nedeniyle kadro darlığı bordo mavililerin en büyük sıkıntısı. Teknik patron Ünal Karaman, takımın tecrübeli isimleri kaptan Sosa, Pereira, Nwakaeme ve Novak'tan daha fazla sorumluluk alarak, sıkıntılı dönemde saha dışı ve içinde ağabeylik rolünü üstlenmelerini istedi.

Karaman'ın maçlardaki basit pas hataları ve gol pozisyonlarının kolay harcanması konusunda da çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

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