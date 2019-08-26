Ünal Karaman: Y. Malatyaspor iyi bir takım

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 galip geldikleri Yeni ​Malatyaspor maçı sonrası iyi bir takıma karşı kazandıklarını belirtti. Sergen yalçın ise şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti.