26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sturridge imzayı attı
Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulünün başkanı ahmet Ağaoğlu, Sturridge için "çok kolay bir transfer değildi" dedi.
26.08.2019
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