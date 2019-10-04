04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum

​Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" dedi.
04.10.2019

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın teknik patronu Ünal Karaman, "Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıp da, kullandığımız oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" diye konuştu.

MARCE KOLLER: "İYİ BİR OYUN ÇIKARDIK"

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. Trabzonspor'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık" ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum 04.10.2019
Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... 03.10.2019
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam 03.10.2019
Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor 02.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza UEFA'dan Trabzonspor'a ceza 02.10.2019
Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız 02.10.2019
Fırtına kaptanıyla esiyor Fırtına kaptanıyla esiyor 02.10.2019
Fırtına'nın Karaman ile üç büyük başarısı Fırtına'nın Karaman ile "üç büyük" başarısı 01.10.2019
Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik 30.09.2019
Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı 30.09.2019
Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor "Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor" 30.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 29.09.2019
İstatistiklerle dev maçın yorumu İstatistiklerle dev maçın yorumu 29.09.2019
Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda 29.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçından kareler
Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör