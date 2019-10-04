04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 biten Basel maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Görüntü olarak grup Getafe, Basel ve bizim aramızda geçecek. Ben böyle oynadığımız takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yeter ki taraftarımız destek versin, camia birlik olsun. Trabzon'un gözü zirvededir. Aşağıya bakmayı sevmeyiz biz." ifadelerini kullandı.
04.10.2019

Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir 04.10.2019
Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum 04.10.2019
Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... 03.10.2019
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam 03.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor 02.10.2019
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza UEFA'dan Trabzonspor'a ceza 02.10.2019
Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız 02.10.2019
Fırtına kaptanıyla esiyor Fırtına kaptanıyla esiyor 02.10.2019
Fırtına'nın Karaman ile üç büyük başarısı Fırtına'nın Karaman ile "üç büyük" başarısı 01.10.2019
Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik 30.09.2019
Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı 30.09.2019
Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor "Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor" 30.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 29.09.2019
İstatistiklerle dev maçın yorumu İstatistiklerle dev maçın yorumu 29.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! 'Vefasızlık...'
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçından kareler
Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör