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Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler...

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre ekibinin sosyal medya hesabından paylaşdığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.
03.10.2019

İsviçre ekiplerinden Basel'in Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.

Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... 03.10.2019
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