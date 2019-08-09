09 Ağustos 2019, Cuma

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Ünal Karaman: "İyi bir geri dönüş yaptık"

Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Ünal Karaman "Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti" dedi.
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