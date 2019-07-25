Ünal Karaman: Gençlerimiz iyi geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Hoffenheim ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın açıklamaları;

Ağır antrenmanlarımız oluyor. Sakat vermeden maçı tamamlamak güzel. Gençleri ve oyuncuların sınırlarını görmek güzel. Yine bizim takımımız geçen senenin üzerine koyuyoruz. Eksiklerimiz var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibiz.

Eksiklerimiz ve yorgunluğumuzu dikkate alırsak bunlar makul sayılabilir. İnşallah resmi maçlara daha hazır olacağız.

Genç takımdan da getiremediğimiz oyuncularımız var. Bu kadar genci daha ciddi bir seviyeden yarıştırmak isteriz. Heyecanlarını canlı tutabilecek konumda değerlendireceğiz.

İnsanların bizi güzel yerlerde görmek istemesi güzel ama henüz arzu edilen noktalarda ve istediğimiz katkıları şuan itibari ile takıma monte edemedik. Biz oldukça uzun bir zamandır çalışıyoruz. Katılan oyuncunun da bir an önce aramıza gelmesi gerekiyor ki mahrum olmasınlar. Aramıza gelecek oyuncular inşallah istenilen antrenman düzeyinde gelir. Takıma katmak için zaman kaybetmeyiz.

Asla pes edecek yapıda değilim. Benim farklı söylemlerde bulunmam saygısızlık olur. Kendimizi aşmaya gayret edeceğiz ve bunu yaparsak aşamadığımız rakip yok. Gençlerimiz iyi geliyor. Trabzonspor önümüzdeki 2-3 yıl içinde iyi yere gelecek. Ama biraz sabır istiyoruz. Burnumuzu kaf dağına çıkarmamamız lazım