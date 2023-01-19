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TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında flaş Abdullah Avcı sözleri! "Geldiği günden bugüne..."

A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmelerde buldunu. Özdemir, "Abdullah Avcı geldiği günden bugüne oyun anlamında sürekli ileriye götürüyordu, bugünkü inişli çıkışlı grafiği tabi ki eşetirilecek" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2023 | 08:56
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