TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında flaş Abdullah Avcı sözleri! "Geldiği günden bugüne..."
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmelerde buldunu. Özdemir, "Abdullah Avcı geldiği günden bugüne oyun anlamında sürekli ileriye götürüyordu, bugünkü inişli çıkışlı grafiği tabi ki eşetirilecek" ifadelerini kullandı.
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