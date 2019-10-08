08 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Uğurcan Çakır parlıyor

Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
08.10.2019

Uğurcan Çakır başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.

Trabzonspor'un Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta 3 net gol pozisyonunu engelleyen 23 yaşındaki kaleci, bordo mavili takımın galibiyetin başrol oynadı...

Sezon başından beri yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan, 7 maçta 9 gol yemesine rağmen yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi yakaladı.

Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında gösterilen genç file bekçisi, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Başta Liverpool olmak üzere İngiltere, Almanya ve İtalya'dan önemli takımların Uğurcan Çakır'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır parlıyor Uğurcan Çakır parlıyor 08.10.2019
Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u 08.10.2019
Trabzonspor'dan tüyleri diken diken eden paylaşım! Trabzonspor'dan tüyleri diken diken eden paylaşım! 08.10.2019
Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı 07.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor "Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor" 06.10.2019
Karadeniz'de derbi zamanı Karadeniz'de derbi zamanı 06.10.2019
Fırtına Avrupa'da 1 puana razı oldu Fırtına Avrupa'da 1 puana razı oldu 04.10.2019
Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir 04.10.2019
Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum 04.10.2019
Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... 03.10.2019
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam 03.10.2019
Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor 02.10.2019
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza UEFA'dan Trabzonspor'a ceza 02.10.2019
Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız 02.10.2019
Fırtına kaptanıyla esiyor Fırtına kaptanıyla esiyor 02.10.2019
Fırtına'nın Karaman ile üç büyük başarısı Fırtına'nın Karaman ile "üç büyük" başarısı 01.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi
Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor
Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor
Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...
Fatih Terim'den yönetime şok sözler! Paranız yoksa ben öderim
Fatih Terim'den flaş karar! Yeni sistemi belirledi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör