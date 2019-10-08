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Uğurcan Çakır parlıyor
Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
08.10.2019
Uğurcan Çakır başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.
Trabzonspor'un Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta 3 net gol pozisyonunu engelleyen 23 yaşındaki kaleci, bordo mavili takımın galibiyetin başrol oynadı...
Sezon başından beri yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan, 7 maçta 9 gol yemesine rağmen yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi yakaladı.
Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında gösterilen genç file bekçisi, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.
Başta Liverpool olmak üzere İngiltere, Almanya ve İtalya'dan önemli takımların Uğurcan Çakır'ı yakından takip ettiği öğrenildi.
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