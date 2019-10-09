Nwakaeme uçuşa geçti
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme son 3 maçta çıkışa geçti.
Geçtiğimiz sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezona ise durgun başlamıştı. Çıktığı 9 karşılaşmada skora katkı yapamayan Nwakaeme, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla eski günlerine döndü.
Trabzonspor'un 4-1 kazandığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan deneyimli futbolcu, daha sonra Avrupa Ligi'nde 2-2 biten Basel mücadelesinde Sosa'ya asist yaptı.
Anthony Nwakaeme milli aradan önce oynanan Rizespor maçının da kahramanı oldu. Yıldız oyuncu, 90. dakikada attığı kritik golle takımına galibiyeti getirdi.
Son 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydeden Nwakaeme yeniden üstün performansına kavuşarak Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri oldu.
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