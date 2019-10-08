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Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Çaykur Rizespor galibiyetiyle zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu.
08.10.2019

Trabzonspor, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden bordo mavililer milli araya moralli girdi..

7 haftalık periyotta 12 puan toplayan Trabzonspor son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu...

Ünal Karaman'ın ekibinde sakat oyuncular nedeniyle önemli eksikler olsa da alınan başarılı sonuçlar bordo mavilileri zirve yarışında iddialı konuma getirdi..

Trabzonspor gol yollarında da başarılı bir grafik çiziyor...

Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran bordo mavililer, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor.

Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2,1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan Btcturk Yeni Malatyaspor'un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en skorer takım konumunda yer alıyor.

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