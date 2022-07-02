Trezeguet Trabzonspor için geliyor
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, İstanbul'a geliyor. Mısırlı futbolcunun saat 00.00'da İstanbul'da olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
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